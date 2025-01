Bestuurder TU/e over hack: 'Laat zien hoe afhankelijk je van IT bent'

Het bestuur van de Technische Universiteit in Eindhoven is blij dat het onderwijs maandag weer is opgestart. In de nacht van zaterdag 11 op zondag 12 januari werd duidelijk dat de universiteit het slachtoffer was van een cyberaanval. Al snel werden de systemen offline gehaald, om de mogelijke schade te beperken. Nu, een week later, zijn de systemen weer online.

Over het doel van mogelijke dader of daders is nog niets bekend. Zolang het forensisch onderzoek nog loopt, wil het bestuur ook niet speculeren. Vicevoorzitter van het college van bestuur, Patrick Groothuis, wil wél vertellen over het ingrijpen van de universiteit. Want dat was adequaat, vindt hij zelf. Voor zover bekend is er geen data buitgemaakt, beschadigd of versleuteld. "Een aanval als deze laat je zien hoe kwetsbaar je bent en hoe afhankelijk je bent van IT", zegt Groothuis. "Het uit de lucht halen van de systemen was een heel ingrijpend besluit." Het onderwijs lag uiteindelijk een hele week stil. LEES OOK: De hackers van de TU/e werden 'op heterdaad betrapt' "Maar het snelle ingrijpen laat ook zien dat de investeringen die we hebben gedaan zin hebben gehad", vertelt de vicevoorzitter verder. "We konden heel snel reageren, omdat onze systemen een melding van verdachte activiteiten gaven." Slagbomen

Bij het herstellen van de systemen was het onderwijs topprioriteit. "Vrijwel alles werkt nu weer, het onderwijs loopt bijna volledig weer. Er rest alleen nog wat nawerk voor onderzoeken." Ook werken de slagbomen van de campus nog niet. "Maar ook dat is dinsdag opgelost", zegt Groothuis. "Het belangrijkste is dat studenten en personeel weer kunnen werken."