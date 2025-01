Meer drugs in havens West-Brabant en Zeeland, grote vangst Moerdijk

In de havens van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen is vorig jaar iets meer drugs onderschept dan het jaar ervoor. Het gaat om 12.664 kilo drugs vorig jaar tegen 11.300 kilo in 2023. In de Rotterdamse haven werd juist flink minder drugs onderschept: een kleine 26.000 kilo, tegen ruim 45.000 kilo het jaar ervoor.

Zowel in Rotterdam als in Vlissingen werd een partij van ruim 3600 kilo onderschept. In de haven van Moerdijk was de grootste partij drugs er een van 3097 kilo. Het was de grootste vangst in Brabant sinds 2018.

Cocaïne in een telescoopkraan Er werden nog wel grote vangsten gedaan van duizend kilo of meer. Dat waren er in totaal acht. Een jaar eerder waren dat er nog dertien.

HARC noemt het 'opvallend' dat de partijen drugs die worden onderschept steeds kleiner worden. Er werden in 2024 in Nederland 115 partijen van minder dan honderd kilo gevonden, tegen 81 het jaar ervoor. "Mogelijk doen criminelen meer aan risicospreiding", speculeert hoofdofficier van justitie van Zeeland-West-Brabant Mariëtte Bode.

De cijfers zijn donderdag bekendgemaakt door het Hit And Run Cargo-team (HARC). Dat is een samenwerkingsverband van de douane, FIOD, zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie.

'Drugshandel verplaatst naar Frankrijk en Spanje'

In totaal werd in Nederland 38.000 kilo drugs onderschept. Dat is flink minder dan de bijna zestig ton in 2023. Ook in de haven van Antwerpen was vorig jaar een forse daling.

De douane denkt dat een deel van de drugshandel in de Benelux is verplaatst naar Frankrijk en Spanje. In Frankrijk was vorig jaar een verdubbeling van de hoeveelheid in beslag genomen drugs. In Spanje werd een partij van 13.000 kilo cocaïne onderschept.