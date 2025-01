Gestolen inloggegevens gaven hackers toegang tot netwerk TU/e

De hack bij de Technische Universiteit Eindhoven van half januari kon plaatsvinden omdat de aanvallers beschikten over de gestolen inloggegevens van in elk geval één medewerker en één student. Daarmee konden zij via verschillende accounts inloggen op het Windows-domein van de universiteit. Dat vertellen ingewijden aan de Volkskrant.

Toen de hackers eenmaal binnen waren, werden hun activiteiten op de computerservers vrij vlot opgemerkt. Daarop heeft de universiteit in de nacht van zaterdag op zondag 12 januari het netwerk offline gehaald en was er geen onderwijs meer mogelijk. LEES OOK: Cyberaanval treft universiteit Eindhoven, grote gevolgen voor onderwijs