Clarissa ontsnapt aan straf voor avondklokrellen: 'Ik zou het zo weer doen'

Als de 60-jarige Clarissa (*) uit Eindhoven terugdenkt aan de coronatijd, dan stemt dat haar niet bepaald vrolijk: “Het was een gekkenhuis”. Ze is naar alle waarschijnlijkheid de allerlaatste verdachte die voor een rechter stond vanwege de avondklokrellen. Ze was ook een van de weinige vrouwen die in 2021 bij de ongeregeldheden in haar woonplaats werden opgepakt.

De Eindhovense is door een administratieve fout aan een veroordeling ontkomen, maar ze hield er toch een wrang gevoel aan over. “Ik hoop nooit meer zo’n waanzin mee te maken.” Precies vier jaar geleden speelden zich taferelen af in de Eindhovense binnenstad die voor Nederlands begrippen ongekend waren. Die dag zou er vreedzaam gedemonstreerd worden tegen het besluit van het toenmalige kabinet om een avondklok in te stellen. Met deze maatregel wilde de regering voorkomen dat het coronavirus, dat Nederland toen al een jaar in zijn greep had, zich verder zou verspreiden.

De demonstratie liep al snel uit de hand (foto: Omroep Brabant).

Politie op 18 Septemberplein (foto: SQ Vision).

Door de avondklok mocht je tussen negen uur ’s avonds en de volgende ochtend halfvijf niet meer buiten komen (of je zou er een geldige reden voor moeten hebben). De vergaande stap zette kwaad bloed bij vooral jongeren, die zich nog meer beknot voelden in hun vrijheid. En dat wilden ze die zondagmiddag duidelijk maken. De vlam sloeg al snel in de pan en het centrum van Eindhoven veranderde binnen de kortste keren in een slagveld.

"Ik weet zeker dat wij vreedzaam hebben gedemonstreerd."

Clarissa was er bewust bij. “Ik wilde het 18 Septemberplein tegenover het station oplopen, maar er stonden agenten die de weg versperden. Dan loop ik om, zei ik toen. Bij de Bijenkorf, tussen de ravage, zaten twee meisjes op een kleedje op de grond. Ik zag hoe bang ze waren. In een opwelling rende ik naar ze toe en legde beschermend mijn armen om ze heen. Ik ging bij ze zitten, maar op afstand. Achter de ME stonden mensen naar ons te juichen en te filmen. ME’ers dreigden dat hun honden ons zouden bijten, maar we bleven zitten. Tot we gearresteerd werden.” Ze werd in een cel gestopt en mocht die naar eigen zeggen pas na uren verlaten. Zonder telefoon, want die was in beslag genomen. En met de zekerheid op zak dat ze zich ooit voor een rechter zou moeten verantwoorden.

Ze was een van de velen die die middag in Eindhoven werden gearresteerd. ”Voor die anderen kan ik niet spreken, maar van drie weet ik zeker dat ze vreedzaam demonstreerden.” Met de twee anderen doelt ze op de twee meisjes bij wie ze ging zitten. Vier jaar na de avondklokrellen vertelde Clarissa haar verhaal, bekijk hier haar verhaal:

Wachten op privacy instellingen...

Vervolgens was het wachten op de onvermijdelijke rechtszaak. Tot twee keer toe kon die niet doorgaan. Toen het vorig najaar eindelijk zover was, stond Clarissa alweer snel buiten. Het is nooit tot een inhoudelijke behandeling gekomen, want het Openbaar Ministerie (OM) had een administratief foutje gemaakt. De omschrijving op de dagvaarding kwam niet overeen met de reden waarom de Eindhovense was opgepakt. De vrouw is dus mogelijk aan een veroordeling ontsnapt. Ze kijkt er met gemengde gevoelens op terug: “Ik had nooit gearresteerd mogen worden, ik heb alleen maar gebruik gemaakt van het grondwettelijke recht om te demonstreren.” Of de rechter daar ook zo over had gedacht, zullen we nooit weten. Clarissa is in ieder geval vastberaden. “Ik zou als het weer gebeurde opnieuw vreedzaam demonstreren.” (*) Clarissa is niet haar echte naam, die is wel bekend bij de redactie.