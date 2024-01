Schade door avondklokrellen: één derde is door de daders niet betaald

1/2 Bij de rellen werd onder meer een leaseauto van ProRail voor het ook al vernielde stationsgebouw in Eindhoven in brand gestoken (foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

De vergoeding van de schade die is aangericht tijdens de avondklokrellen in onder meer in Eindhoven en Den Bosch in 2021, is voor een derde nog niet betaald door de daders. Dit meldt het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) op vragen van Omroep Brabant. De verschillende rechters hebben een bedrag van in totaal bijna 206.000 euro toegewezen aan ongeveer zestig gedupeerde partijen. Ruim 136 duizend euro hiervan is betaald, iets meer dan 66 procent.

Drie jaar geleden, op 24 en 25 januari 2021, braken eerst in Eindhoven en daarna onder meer in Den Bosch rellen uit. Het protest was gericht tegen de invoering van de avondklok als vergaande maatregel om de verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Bij de rellen werden onder meer winkels vernield en leeggehaald. Ook werd grote schade aangericht aan auto’s en straatmeubilair. Het CJIB is de organisatie die belast is met de inning van schadevergoedingen zodat benadeelde partijen dat niet (meer) zelf hoeven te doen. De Nederlandse Spoorwegen liepen de grootste schade op: twee ton. Volgens een woordvoerder zou alles zijn vergoed.

Van Jumbo in Veghel werden twee vestigingen in stationsgebouwen geplunderd. Wat dat het supermarktconcern allemaal heeft gekost en wat hiervan is vergoed, is onduidelijk. "Wij doen geen inhoudelijke mededelingen over dit onderwerp," was de summiere reactie van een woordvoerder.

Treinstation

ProRail en het leasebedrijf waarvan de spoorbeheerder een wagen in gebruik had, werden in Eindhoven voor een bedrag van ruim 56.000 euro gedupeerd. De leasewagen ging vlakbij Eindhoven Centraal in vlammen op. Op en rond het station moesten camera’s en informatieborden het ontgelden. Volgens een woordvoerder van ProRail is per dader een financiële regeling getroffen.

Inzamelingsactie

Een aantal ondernemers in hartje Den Bosch heeft de schade niet op daders hoeven te verhalen. Voor hen werd een geldinzamelingsactie gehouden. Met de opbrengst kon orde op zaken worden gesteld.

Honderden mensen die bij de ongeregeldheden betrokken waren, moesten hiervoor de afgelopen twee jaar voor de politierechter of de Meervoudige Kamer van de rechtbank verschijnen. In enkele gevallen is hoger beroep aangetekend. In één zaak werd zelfs cassatie aangetekend. In 62 uitspraken werd daders verplicht een schadevergoeding te betalen die soms duizenden euro’s bedroeg. In lang niet alle gevallen is dus aan deze verplichting voldaan.

'Voortvarend opgepakt'

Eerder maakte het Verbond van Verzekeraars al bekend dat bij alle avondklokrellen verspreid over het hele land voor ongeveer 1 miljoen euro aan verzekerde schade was toegebracht. De schatting werd gedaan op basis van ontvangen meldingen. De reparatie en afhandeling van de schade werd voortvarend opgepakt, werd toen gesteld door het Verbond.

Deze overkoepelende organisatie van verzekeraars kon, net als het CJIB, geen specifieke cijfers over de schadeposten in Eindhoven en Den Bosch verstrekken.

Vooral in Eindhoven liep het gigantisch uit de hand: