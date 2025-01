Dodelijke explosies Tarwekamp: beperking voor verdachten voorbij

De beperkingen van de vier verdachten uit Roosendaal, Oosterhout en Rotterdam van de verwoestende explosies aan de Tarwekamp in Den Haag zijn voorbij. Het Openbaar Ministerie (OM) besloot vrijdag de beperkingen op te heffen, waardoor ze weer contact mogen hebben met familie, vrienden en medegedetineerden. Ze blijven wel vastzitten.

De mannen worden verdacht van brandstichting en het veroorzaken van een explosie op 7 december 2024, waarbij zes mensen omkwamen en meerdere mensen gewond raakten. Door de ontploffingen stortten meerdere woningen boven een bruidswinkel in.

De verdachten zijn twee mannen (23 en 29 jaar) uit Roosendaal, een man van 33 uit Oosterhout en een 33-jarige Rotterdammer.

De laatste verdachte, Moshtag B., zou de ex van de eigenaresse van een bruidswinkel zijn die volgens de politie mogelijk doelwit was van de aanslag. B., die opgroeide in Roosendaal, zou opdrachtgever zijn van de aanslag.

Op 14 maart moeten de verdachten in de rechtbank verschijnen voor een voorbereidende zitting.

DIT VIND JE OOK INTERESSANT

'Verdachten Haagse explosies inderdaad eerder betrapt in Brabant', zegt OM

'Verdachten explosies Den Haag week eerder betrapt met bus vol jerrycans'

Hoe fatale explosies leidden tot de arrestatie van 3 Brabantse mannen