Drie aanslagen bij bakkerij: veiligheidsmaatregelen langer van kracht

De veiligheidsmaatregelen die de gemeente Bergen op Zoom begin deze maand nam in de buurt van bakkerij Asya aan de Kamperfoeliestraat worden verlengd tot en met 23 februari. Bij deze bakkerij ontploften in twee weken tijd drie explosieven. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet.

Dit zijn de veiligheidsmaatregelen die nu door de gemeente worden verlengd: Het cameratoezicht wordt verlengd

Het gebouw blijft met hekken afgezet

Het geldende samenscholingsverbod blijft van kracht en er wordt gehandhaafd bij ordeverstoringen

Er blijft extra toezicht van boa’s en agenten LEES OOK: Samenscholingsverbod nadat bakkerij opnieuw doelwit is van zwaar vuurwerk Ramen gesneuveld

Zondag 29 december was het voor het eerst raak bij de bakkerij. Toen ging daar een vuurwerkbom af. De explosie veroorzaakte brand en meerdere ramen sneuvelden. Tijdens de oudejaarsavond werd er opnieuw zwaar vuurwerk afgestoken en was het onrustig in de buurt. Daarop werden hekken voor de bakkerij gezet en mochten mensen zich tot 2 januari niet onnodig bij de bakkerij ophouden, er gold een samenscholingsverbod.

Toch ging het op 11 januari opnieuw mis en was er weer een explosie. Daarop werd het samenscholingsverbod opnieuw ingesteld en werden extra maatregelen genomen. Er werden toen onder meer camera's geplaatst. LEES OOK: Weer brand bij Turkse bakkerij nadat vuurwerkbom ontploft 'We begrijpen de zorgen heel goed'

Locoburgemeester Letty Demmers liet op 11 januari weten te begrijpen dat inwoners zich zorgen maken over hun veiligheid. "Wethouder Joost Pals en ik kunnen dat heel goed begrijpen", gaf ze aan.

Foto: Christian Traets / SQ Vision.

De eigenaar van de Turkse bakkerij schat de schade aan zijn zaak, na de derde aanslag in korte tijd, op ruim een ton. Er zijn nog geen verdachten opgepakt voor de drie explosies in nog geen twee weken tijd. Naar aanleiding van de onrust in de buurt vindt woensdagavond van halfacht tot negen uur een bijeenkomst plaats in het Huis van de Wijk aan het Piusplein in Bergen op Zoom. DIT VIND JE WELLICHT OOK INTERESSANT: Onrust in de buurt na aanslagen bij bakkerij: 'Moet ik spullen klaarleggen om te vluchten als het nodig is?'