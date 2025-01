Trein botst op praalwagen, carnavalsclub Centrumknollen niet vervolgd

Carnavalsvereniging De Centrumknollen in Berghem is niet langer verdacht van het ongeluk waarbij een trein op haar carnavalswagen botste. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak woensdag geseponeerd, waardoor de leden niet worden vervolgd. De schade van het ongeval wordt wel op de club verhaald, zo meldt spoorbeheerder ProRail.

Het ongeluk gebeurde op zondag 11 februari vorig jaar op een beveiligde spoorwegovergang bij de Zevenbergseweg in Berghem, na afloop van de verlichte optocht. Meerdere leden van de carnavalsclub duwden de wagen naar de bouwhal van de vereniging. Die staat net aan de andere kant van de spoorwegovergang. Toen de wagen de spoorwegovergang overstak, ging het mis. De slagbomen gingen naar beneden vanwege een naderende trein. “We liepen net met de wagen het spoor op, toen de bellen van de overweg begonnen te rinkelen", vertelde Willem van Kreij, de voorzitter van De Centrumknollen eerder. LEES OOK: Carnavalsclub schrikt enorm van spoorongeluk: 'We hadden 20 seconden' "Je hebt dan nog zo’n twintig seconden om van het spoor te gaan. Maar dat is lastig met zo'n carnavalswagen, in zo'n korte tijd. Je moet de wagen daar een flinke helling op duwen en zo’n carnavalswagen heeft een behoorlijk gewicht", aldus Van Kreij.

Met 127 kilometer per uur vol op de aanhanger

Er werd volgens de voorzitter met man en macht geduwd, maar zonder succes. De trein van Den Bosch richting Nijmegen reed met een snelheid van 127 kilometer per uur vol op de aanhanger achter de carnavalswagen. Daar stond het aggregaat op dat alle lampjes op de wagen van stroom voorziet. “Tegelijkertijd kwam een trein van de andere kant. Die reed vol over de brokstukken.”

Het spoor was bezaaid met brokstukken. (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision).

De machinist van de trein raakte gewond. Leden van de carnavalsclub en de treinpassagiers bleven ongedeerd. Na gesprekken met getuigen en betrokkenen, plus uitgebreid technisch onderzoek komt het OM tot de conclusie dat de vereniging gevaar heeft veroorzaakt voor het spoorverkeer en daarmee schuld heeft aan het spoorwegongeval. Procedure Bijzondere Oversteek

Bij de beoordeling van de zaak heeft het OM ook een onderzoeksrapport van ProRail bekeken. De spoorbeheerder concludeert dat voor het oversteken van de carnavalswagen de procedure Bijzondere Oversteek gevolgd had moeten worden (zie infoblok hieronder). De Onderzoeksraad voor Veiligheid had ProRail later dat jaar hier ook op gewezen.

De zwaar beschadigde trein (foto: ProRail).

Foto: Jos Verkuijlen

Maar in dit specifieke geval is strafrechtelijke vervolging niet aan de orde, aldus het OM. Preventie is belangrijker. De zaak wordt geseponeerd, op voorwaarde dat CV De Centrumknollen de regeling Bijzondere Oversteek actief bij de leden onder de aandacht gaat brengen, en ook bij andere carnavalsverenigingen.