Vermiste Sabir is mogelijk met vuurwapen gedood, politie test scenario's

De politie heeft donderdag een reconstructie gemaakt van de vermissing van Sabir Bouchan uit Etten-Leur. Sabir wordt al sinds oktober 2023 vermist. Op basis van nieuwe informatie zouden er schoten zijn gelost op dag dat Sabir voor het laatst is gezien. Mogelijk is hij door een vuurwapen om het leven gekomen, zegt de politie.

De politie voerde de reconstructie uit op de Pastoor Breugelstraat in Bosschenhoofd, de plek waar Sabir voor het laatst is gezien volgens getuigen.

Forensische Opsporing heeft het bedrijventerrein nogmaals uitvoerig onderzocht. Experts hebben 'uitgebreid verschillende scenario's' getest en diverse schoten gelost. De reconstructie moet duidelijk maken of het mogelijk is dat Sabir door vuurwapengeweld om het leven is gekomen.

De conclusie van de reconstructie volgt op een later moment, zegt de politie toe.

Ruim een jaar vermist

Op donderdag 26 oktober 2023 werd Sabir Bouchan (toen 41) voor het laatst gezien. Rond twaalf uur 's middags verliet hij zijn huis aan de Keenseweg in Etten-Leur. Op bewakingsbeelden is te zien dat hij die avond daarvoor een coffeeshop aan de Willemstraat in Breda bezocht. De 26e is hij door getuigen in Bosschenhoofd gezien en gesproken. Daarna is van Sabir geen enkel teken van leven meer vernomen.