Ravage na brute inbraak, dieven houden flink huis in telefoonwinkel

Bij een telefoonwinkel aan de Hoofdstraat in Kaatsheuvel is zondagnacht rond kwart over drie met geweld ingebroken. Dieven braken eerst een rolluik open om daarna met twee straatklinkers de ruit van een deur in te gooien. In de winkel is een ravage aangericht. De dieven zijn er vandoor gegaan met een kassalade, met daarin mogelijk wat geld, en een aantal gebruikte telefoons.

De daders die zondagnacht toesloegen, wisten de telefoonwinkel niet heel ver in te komen. Direct na het afgaan van het inbraakalarm deden rookmachines hun werk. Daarop sloegen de inbrekers wel nog een vitrinekast en een van de toonbanken aan diggelen.

Er werd een ruit ingeslagen (foto: FPMB Erik Haverhals/SQ Vision).

De eigenaar van de winkel reageerde maandag ontdaan op de inbraak en de enorme ravage in zijn zaak. Hij is inmiddels begonnen met het opruimen van de troep, zodat zijn zaak snel weer open kan.

De politie is ondertussen in en om de winkel een onderzoek begonnen. Hierbij is ook de technische recherche ingeschakeld om sporen veilig te stellen. Verder gaat de politie beelden bekijken van camera’s die in de winkel en elders in de Hoofdstraat hangen.

Er werd onder meer een rolluik geforceerd (foto: FPMB Erik Haverhals/SQ Vision).

Eind vorig jaar waren al twee telefoonwinkels in Waalwijk en eenzelfde soort zaak in Etten-Leur het doelwit van inbrekers dan wel overvallers.

Stellages werden vernield (foto: FPMB Erik Haverhals/SQ Vision).

De gedupeerde zaak (foto: FPMB Erik Haverhals/SQ Vision).