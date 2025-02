112-nieuws: geen verbanden tussen branden • ook inval in loods in Lierop

15.09

De politie zegt ze geen verbanden ziet tussen de branden in Bergen op Zoom eind vorig jaar. Ondernemers aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom begonnen 2025 met schade aan hun bedrijfspanden na de grote brand bij bouwmarkt Toolstation.

Op eerste kerstdag was er ook al een brand bij een bandenopslag in het enorme bedrijfsverzamelgebouw. Ook gingen tijdens oud en nieuw verschillende auto's en scooters in vlammen op. Het dak van de supermarktketen Dirk aan de Noordgeest brandde ook nog eens af.

"Er zijn geen aanwijzingen van brandstichting op de supermarktketen, aangezien we geen brandhaarden hebben gevonden", aldus de politie.Het onderzoek rondom de brand bij de Toolstation is nog in volle gang, meldt de politie.