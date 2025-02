Verwoestende branden krijgen ondernemer Mels niet klein: 'We gaan door'

Zijn zaak zat onder het roet na twee verwoestende branden. Alle kleding moest worden afgevoerd. Toch gaat de 37-jarige ondernemer Mels van der Avert door met zijn handel in bedrijfskleding in Bergen op Zoom. Komende maandag moet de showroom weer open: "De schouders eronder! Iedereen helpt elkaar."

"Je zag niks meer door de rook. De balie kon ik al niet meer zien", vertelt Mels, eigenaar van Van der Avert Bedrijfskleding. Ondernemers aan de Kruisakkers in Bergen op Zoom begonnen het jaar met schade aan hun bedrijfspanden na de grote brand bij bouwmarkt Toolstation. Op eerste kerstdag was er ook al een brand bij een bandenopslag in het enorme bedrijfsverzamelgebouw. LEES OOK: Grote brand bouwmarkt verwoest kantoor en magazijn "Ik kom hier al heel mijn leven. Mijn vader is de zaak in 1986 begonnen. Heel raar om het dan zo te zien", blikt Mels terug. De brand woedde aan de achterkant van het gebouw waardoor het kantoor en het magazijn van Toolstation de meeste schade opliepen. De showroom van Mels bleef gespaard, maar alles was zwart van de rook. De ondernemer laat foto's zien. "Je gaat dan niet zitten huilen. Iedereen wilde meteen door", vertelt hij.

Maandag gaat de showroom van Mels weer open (foto: Raymond Merkx).

De brand zorgde, figuurlijk, voor warmte tussen de ondernemers. "Het schept echt een band. Het was de eerste keer dat we samen waren. Iedereen helpt elkaar", zegt Mels trots. "De volgende dag is alles al afgevoerd door opkopers. Daarna is twee weken lang alles schoongemaakt." Ravage

De buitenkant van het pand waar Toolstation en de bandenopslag zitten is nog grotendeels dichtgetimmerd. Toch laat de ondernemersdrang zich niet temmen. Binnen staat alweer een kleine afhaalbalie van Toolstation. De sfeer is opgewekt, vrolijk en in de kantine wordt koffie geschonken. Het contrast met de enorme ravage aan de buitenkant van het pand kan niet groter.

Het pand is nog deels dichtgetimmerd (foto: Raymond Merkx).

De zwaar getroffen Petlas Banden Service gaat op zoek naar een nieuw pand, want de schade daar is te groot. Waarschijnlijk wordt het Roosendaal. "We gaan zeker niet stoppen", vertelt eigenaar Bekir Çikrikçioglu. "Ik moet wel verder gaan voor mijn gezin. We gaan verder en een grotere start maken." Bouwbedrijf Clarijs, dat ook in het pand zit, vermeldt inmiddels op de website weer kleine klusjes aan te nemen. LEES OOK: Flinke schade na uitslaande brand in bandenopslag

Het zwaar getroffen Petatlas gaat op zoek naar een nieuw pand (foto: Raymond Merkx).