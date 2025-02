112-nieuws: gewonde bij botsing • ook inval in loods in Lierop

13.40

De politie heeft eerder vandaag een inval gedaan in een loods aan de Stipdonk in Lierop. De loods is een van de 29 panden en huizen waar de politie vandaag een inval heeft gedaan in een groot onderzoek naar het witwassen van crimineel geld en de productie van en handel in drugs. De ingang naar de loods is dicht gemaakt onder toezicht van de politie.