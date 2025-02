112-nieuws: minder treinen Tilburg-Breda • gewonden na botsing tegen boom

00.09

Een auto is vannacht op de kop in de sloot beland aan de Veenstraat in Molenschot. De bestuurder verloor door een onbekende oorzaak de macht over het stuur. De man wist zelfstandig uit de auto te komen en raakte lichtgewond. Hij is in een ambulance nagekeken. Een bergingsbedrijf gaat de auto uit de sloot takelen en afvoeren.