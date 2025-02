112-nieuws: nepagenten opgepakt • politieheli zoekt naar vermiste man

10.20

Een vrachtwagenchauffeur is om het leven gekomen toen hij op de op de N65 tussen Den Bosch en Tilburg bij Haaren met zijn truck op een boom botste. De ravage is groot en de weg was urenlang in beide richtingen dicht. Rond halfvijf werd de weg richting Tilburg vrijgegeven, een uurtje later was de N65 weer in beide richting toegankelijk.

