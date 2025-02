Doorgereden na zwaar ongeluk: man krijgt taakstraf en verliest rijbewijs

Een man van 39 uit Middelbeers heeft een taakstraf van 100 uur gekregen, omdat hij in mei 2022 met zijn wagen een fietser schepte in het naburige Oostelbeers. De rechtbank in Den Bosch heeft dit donderdag bepaald. De rechter neemt het de automobilist erg kwalijk dat hij na de botsing is doorgereden, terwijl het slachtoffer zwaargewond in een sloot lag.

De man wacht verder een gevangenisstraf van vijf weken als hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. In dat geval mag hij ook een halfjaar niet achter het stuur zitten. 'Niet te geloven'

Twee weken geleden, tijdens de behandeling van de zaak, liet de rechter al weten dat hij niet kon geloven wat er op de Neereindseweg in Oostelbeers was gebeurd. De chauffeur reed weliswaar niet te hard, maar hij hield onvoldoende rechts. Hierdoor botste hij met de tegemoetkomende fietser. Daarna reed hij door, terwijl de voorruit van zijn wagen was verbrijzeld. De wielrenner hield breuken en kneuzingen over aan onder meer zijn bekken, zijn ribben en een pink. Verder was er een bloeding in zijn hoofd ontstaan en was hij bewusteloos. Het slachtoffer, dat altijd zo graag op een fiets zat, is nu bang in het verkeer. Een man met wie hij die avond aan het fietsen was, zag de auto met aanhangwagen op tijd aankomen. Hij wist net een botsing te voorkomen.

Ook politie en ambulances werden opgetrommeld (foto: Sander van Gils/SQ Vision).

De bestuurder zei dat hij met zijn gedachten vooral bij zijn moeder was. De vrouw was net overleden en hij miste haar enorm. Toen het ongeluk gebeurde, vervoerde hij spullen van zijn moeder die hij eerder die dag had opgehaald bij zijn vader in Schijndel.

Mogelijk was hij ook afgeleid door een telefoontje dat hij net voor het ongeluk had gepleegd, terwijl hij aan het rijden was. Tijdens de zitting kon hij zich aanvankelijk niet herinneren dat hij met iemand had gebeld toen hij over de Neereindsweg naar huis reed. Wel dat hij 'mee zat te blèren' op de muziek van de autoradio.

"Ik ben in blinde paniek gevlucht."