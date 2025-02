Chalets in brand op camping: 'Het is niks meer hier'

Bewoners van camping De Brug in Herpen breken hun chalets af, uit angst voor wat er komen gaat. In de nacht van woensdag op donderdag ging er voor de vierde keer een chalet in vlammen op. Bewoner Piet van Ham (82) is al met de sloop van zijn chalet begonnen: "Ik wacht niet af tot er iets mee gebeurt." Het einde van de camping is nabij, de eigenaar wil de boel sluiten.

Vier chalets vlogen afgelopen jaar in brand op de camping. Drie in de afgelopen vier weken en eentje in april. Bewoner Jan Smits komt poolshoogte nemen bij z'n chalet, het huisje naast die van hem ging afgelopen nacht in vlammen op. Jan wacht het niet af en gaat z’n vakantiewoning zo snel mogelijk slopen, voordat de fik er mogelijk in vliegt. Want zijn chalet is de enige in de rij van vier die nog niet in brand is gevlogen.

Jan Smits naast het chalet dat afgelopen nacht is afgebrand.

“Waarom ze deze rij pakken, weet ik niet. Er staan er genoeg hier op de camping”, zegt hij verbaasd. Bezorgd is hij niet. “Ik wilde ‘m toch al slopen, maar het is makkelijker om dat zo te doen dan wanneer het chalet in brand heeft gestaan. Dan heb je een kraan nodig en dat kost weer een hoop geld.” LEES OOK: Chalet verwoest door brand, derde brand op camping in maand tijd Hij is er wel van overtuigd dat de brand is aangestoken, want hoe kan zo'n chalet anders in brand vliegen? “Er was geen stroom, geen bliksem, dat kan alleen maar aangestoken zijn. Bij een vorige brand hebben ze een jerrycan gevonden.”

Het chalet dat afgelopen nacht in brand vloog.

De 82-jarige Piet van Ham vindt het heel erg dat er zoveel branden zijn op de camping en dat hij z’n geliefde stek moet verlaten. Hij denkt met weemoed terug aan de afgelopen 53 jaar die hij in de zomer doorbracht in z’n vakantiewoning op de camping.

"Nu het is verkocht aan een makelaar, is het niks meer. Ze zijn op geld uit, denk ik."

“Het chalet dat vannacht is afgebrand, is nog van mijn dochter geweest. Mijn kinderen en kleinkinderen zijn hier opgegroeid.” Hij vertelt over een feesttent die vroeger op de camping stond, een café dat inmiddels is gesloten. “We hebben met de oude eigenaar en later met zijn zoon zoveel plezier gehad hier, die tijd komt niet meer terug. Nu het is verkocht aan een makelaar, is het niks meer hier. Ze zijn op geld uit, denk ik." Hij doelt op de huidige eigenaar, Exploitatie De Brug BV van makelaar Theo van Casteren en ondernemer Mari Bouman. Zij kondigden eind december aan dat alle campinggasten moesten vertrekken.

"Ik wacht niet af tot er iets met mijn chalet gebeurt."

“De eigenaar van een van de afgebrande chalets had een paar weken eerder nog gevraagd of het zin had om z’n dak te vervangen. Dat kostte hem tweeduizend euro. De eigenaar zei dat het gerust kon, ze gingen de boel opknappen. Een paar weken later zeggen ze: hup, we sluiten de zaak. Dat vind ik wel belachelijk.” Piet heeft z’n eigen chalet donderdag afgebroken, alleen de vloer ligt er nog. Hij is blij dat het karwei achter de rug is. Wie de branden op z’n geweten heeft, blijft gissen. “Ik denk wel dat er een pyromaan bezig is geweest, dat denk ik wel.” De eigenaren van de camping waren niet bereikbaar voor commentaar.

Ook politie gaat uit van brandstichting Ook de politie gaat uit van brandstichting op camping De Brug. Een woordvoerder laat weten dat in het onderzoek ook gekeken wordt naar verbanden met eerdere branden. Afgelopen week hebben ze sporen veiliggesteld die worden onderzocht. Er is nog geen verdachte op het oog. "Uiteraard zijn wij extra alert in onze surveillance voor deze locatie", aldus de woordvoerder.