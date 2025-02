Babbeltruc door nepthuiszorg: op deze manieren werden mensen eerder genept

Een 88-jarige man werd zaterdag overvallen door twee vrouwen die zich voordeden als thuiszorgmedewerkers. Dat dieven zich voordoen als iemand anders, is geen nieuwe truc. Met een babbeltruc of desnoods met geweld proberen ze binnen te dringen en waardevolle spullen mee te nemen. Op deze manier werden mensen eerder genept.

Door een 'energiebedrijf'

Het is voor criminelen redelijk makkelijk om zich te voor de doen als medewerker van een energiebedrijf. Met een geel hesje en werkhandschoenen komen ze al overtuigend over en staan ze zo bij je binnen. Het overkwam een 75-jarige man uit Breda in 2016, die met een mes werd bedreigd en zijn bankpas af moest geven. In 2016 liep een soortgelijke overval in Helmond fataal af voor een 86-jarig slachtoffer.

LEES OOK: Twee mannen bekennen fatale overval op weduwe (86)

Loodgieters

Vorig jaar werd een 77-jarige vrouw in Oosterhout overvallen door vier mannen die zich als loodgieters voordeden. Met grof geweld maakten ze een kluis buit. De vrouw raakte gewond en moest naar het ziekenhuis worden gebracht.