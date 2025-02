Vijfde brand in korte tijd op camping in Herpen

Opnieuw is woensdagavond brand uitgebroken op camping De Brug in Herpen. Het is al de vijfde keer dat er een chalet in brand vliegt op de camping aan de Sint Sebastianusstraat.

Vorige week was het ook raak, toen werd een chalet verwoest door brand. Twee andere branden vonden de afgelopen vier weken plaats, de eerste in april. De politie gaat in alle gevallen uit van brandstichting. In de wintermaanden is het park verlaten, slechts één bewoner woont permanent op het vakantiepark aan de rand van Herpen. De rest zijn vakantiewoningen die voornamelijk leeg staan. Beelden van de brand van vorige week donderdag:

Bewoners van de camping breken hun chalets af, uit angst voor wat er komen gaat. Bewoner Piet van Ham (82) was afgelopen week al met de sloop van zijn chalet begonnen: "Ik wacht niet af tot er iets mee gebeurt." Hij vindt het heel erg dat er zoveel branden zijn op de camping en dat hij z’n geliefde stek moet verlaten. Het einde van de camping is nabij, de eigenaar wil de boel sluiten.