Dakdekkersoorlog duurt voort, opnieuw bus van dakdekker in brand

Na weken van rust in Den Bosch is er in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw een bus in brand gestoken. De bus stond geparkeerd aan de Fagot. De persoon die de bus in bruikleen had, zou voor een dakdekkersbedrijf werken.

De eerste melding van de brand kwam binnen om tien over half drie in de nacht. Op het moment dat de brandweer en de politie arriveerden, stond de bus aan de voorkant al volledig in brand.

De brandweer had het vuur snel onder controle maar de bus brandde aan de voorkant volledig uit. De politie gaat uit van brandstichting. Een geparkeerde auto die naast de bus stond, liep ook flinke schade op. Onderzoek

De telefoon van de bestuurder van de bus is in beslag genomen voor onderzoek. Dat heeft de politie afgelopen maanden vaker gedaan als het ging om de dakdekkersoorlog. De bus wordt als verloren beschouwd en wordt afgevoerd.

Wat speelt er in de dakdekkersoorlog? De Brabantse hoofdstad wordt al ruim een half jaar geteisterd door explosies en branden. De teller staat momenteel op 26. Het draait allemaal om afgepakte klanten en conflicten in het criminele milieu. Tot nu toe zijn er drie verdachten in beeld, ze zijn allemaal wel weer vrijgelaten. Tot op de dag van vandaag krijgen politie en gemeente moeilijk grip op de situatie.

De politie doet onderzoek naar de brand aan de Fagot. De laatste keer dat er brand werd gesticht bij een bus van een dakdekker was voor zover bekend op 1 januari. Inwoners Den Bosch voelen zich minder veilig

Uit onderzoek van Omroep Brabant is gebleken dat ruim een kwart van de inwoners van de gemeente Den Bosch zich minder veilig voelt door de dakdekkersoorlog. Een op de drie inwoners vindt dat de gemeente haar inwoners beter had moeten informeren over de dakdekkersoorlog.