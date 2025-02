Bijna honderd schimmelhuizen gemeld: maak hier een melding van jouw huis

Schimmels in huis zijn een groeiend probleem. Door de vele regenval van de afgelopen maanden, ons zuinige stookgedrag en door slechte ventilatie krijgen schimmels steeds vaker de kans om toe te slaan in huis. En dat is op zijn zachtst gezegd niet prettig. Omroep Brabant heeft een meldpunt geopend voor schimmelhuizen. Mist jouw huis nog? Meld het dan hier.

In één op de vijf huurhuizen komt schimmeloverlast voor, blijkt uit cijfers van het tv-programma Radar. We spraken eerder met Ewoud Koremans. Ewoud worstelt al twee jaar met schimmel in zijn slaapkamer en kelder. Maar hij is niet alleen: inmiddels staat de teller van het meldpunt al op meer dan negentig schimmelhuizen in Brabant.

En wonen in schimmel is hartstikke ongezond. Doordat je vervuilde, ongezonde lucht met allerlei schadelijke stofjes inademt, kun je last krijgen van klachten zoals keelpijn, niezen, hoesten, een verstopte neus, piepende ademhaling en benauwdheid. Ook moeten ouderen, jongeren, baby’s en zwangere vrouwen oppassen. Zij zijn namelijk een risicogroep en extra vatbaar voor de klachten.

Robert Jan Lavos (32) komt in zijn werk als schimmelbestrijder schrijnende situaties tegen: “We krijgen soms huilende mensen aan de telefoon die gewoon echt ten einde raad zijn.” In badkamers of kruipruimtes zit de schimmel vaak zo diep dat het voor veel mensen een onoplosbaar probleem lijkt.

Robert Jan: “Klanten voelen zich vaak machteloos wanneer ze schimmel in huis hebben. Ze hebben dan al van alles geprobeerd met een borsteltje of een sponsje om het weg te krijgen. Maar dat is dweilen met de kraan open omdat het steeds terugkomt. Bovendien loop je het risico dat het zich verder verspreidt. Daarom moet je het op deze manier bij de bron bestrijden.”

Volgens de schimmelbestrijder is gebrek aan ventilatie vrijwel altijd de oorzaak van schimmelvorming in huis. “Schimmel voedt zich met vocht en groeit dus ook op plekken waar het vochtig blijft. Slecht onderhoud aan de mechanische ventilatie of helemaal geen ontluchting in een ruimte werkt schimmel in de hand.”