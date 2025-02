Peter Gillis verkoopt alle negen Nederlandse vakantieparken

Peter Gillis gaat al zijn vakantieparken in Nederland 'met pijn in het hart' van de hand doen. Dat staat vrijdag in een persbericht van de Oostappen Groep. Hij zegt de parken te verkopen vanwege 'het optreden van de autoriteiten de afgelopen jaren'.

Er is een koopcontract ondertekend, de naam van de koper is niet bekendgemaakt. "Door het samenspannen en optreden van meerdere autoriteiten de afgelopen jaren, moest de exploitatie worden stilgelegd, werden de vakantieparken noodgedwongen gesloten en was er ook geen zicht op heropening", stelt het bedrijf in het persbericht.

"Dit bracht een onhoudbare situatie met zich mee. In de rechtbank verklaarde Peter Gillis recent nog: voor de Oostappen Groep is er geen toekomst meer in Nederland. En dat klopt. We betreuren het optreden van de autoriteiten ten zeerste." Peter Gillis (62) stond vorige week nog één keer voor de rechter voordat hij over een aantal maanden hoort of én hoelang hij de cel in moet vanwege grootschalige belastingfraude.

Gillis hangt een gevangenisstraf boven het hoofd van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook moet hij, als het aan justitie ligt, met zijn Oostappen Groep bijna 600.000 euro betalen en mag hij twee jaar niet meer ondernemen. "Mocht u mij schuldig achten, wil ik u vragen om mij geen straf op te leggen", reageerde Gillis op de eis. "Ik ben al genoeg gestraft. Ik en mijn bedrijf hebben in Nederland geen toekomst meer." Nog geen week na deze uitspraak en zonder dat de rechter zich heeft uitgesproken, gooit Gillis de handdoek in de ring door de activiteiten in Nederland te staken.