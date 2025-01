Advocaten Gillis eisen vrijspraak: 'Openbaar Ministerie maakte fouten'

Vrijspraak of een aanzienlijke strafvermindering voor hun cliënt Peter Gillis. Dat eisen de advocaten van Gillis woensdag in de rechtbank in Den Bosch. Volgens advocaat Mark Hendriks heeft het Openbaar Ministerie (OM) fouten gemaakt: “Ze hebben er een potje van gemaakt.” Ook hebben de verdachten al een boete van 15 miljoen euro gekregen, zo geeft hij aan: “En je kunt niet twee keer voor hetzelfde worden bestraft.”

Maar er is volgens de advocaat nóg een reden om niet verder te gaan met de vervolging van Peter Gillis. “Er is al een boete opgelegd van vijftien miljoen euro. Je kunt niet twee keer voor dezelfde overtreding worden gestraft. Het OM en de belastingdienst hadden moeten kiezen: of die boete of strafvervolging.”

Belangrijkste in de rechtszaak tegen Gillis is de ‘zwarte verhuur’, sociale huur die contant betaald werd en waarvan de administratie volgens justitie is vernietigd. “Het gebrek sociale huurwoningen is een maatschappelijk probleem, mensen dreigen op straat te komen. De gemeentes stuurden mensen naar de parken voor onderdak.” De gemeentes hadden volgens de advocaat zelf geen oplossing en schoven het probleem naar de vakantieparken van Gillis.

Uitgeleefde chalets

Wat gebeurde er dan met het cashgeld van de verhuur? “Met het geld werden lonen betaald en spullen zoals stoeptegels, zand en veegmachine voor het park gekocht”, zo verklaart advocaat Nienke ten Donkelaar. Of het in de administratie werd verwerkt, wordt niet duidelijk.

De kosten van de sociale huur waren volgens de advocaten van Gillis hoger dan de opbrengsten, vooral ook omdat de chalets vaak helemaal uitgeleefd werden. “De winst was nihil en daarmee het verschuldigde bedrag aan de belasting ook.” En daarom zou het geëiste boetebedrag geschrapt moeten worden.

'Peter is al genoeg gestraft'

Over het niet op tijd doen van de belastingaangifte kan de advocaat kort zijn. “Door de inbeslagname van de administratie bij de inval van de FIOD en noodgedwongen wissels van accountants is het op tijd doen van de aangifte niet mogelijk geweest. En dat hebben we ook aan de belastingdienst laten weten.”

Vanwege fouten en eerdere boetes zou de vervolging van Gillis dus moeten stoppen, als dat niet het geval is eisen de advocaten een forse strafvermindering. “Peter Gillis is al zo erg gestraft met boetes, met gesloten parken, in de media, dat vrijspraak gepast zou zijn”, besluit Hendriks.

Op 16 april doet de rechtbank waarschijnlijk uitspraak in deze zaak.

