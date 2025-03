Optochten trekken door de straten • Bossche bollen voor winnaars 'KJK'

14.00

De winnaars van Kies Je Kraker 2025, C.V. De Kapotte Kachels en René van Rooij, zijn ‘enorm trots en blij’ over de eerste plaats van hun nummer ‘Dikke Pens (clap your pens)’. Tijdens 3 Uurkes Vurraf vrijdag werd het nummer gekozen als winnaar, het feest ging daarna tot in de kleine uurtjes door.

“De ‘Kachels’ moesten nog optreden in Oss. En ik zat toch bij ze in de bus, dus ik heb maar meteen ff meegedaan”, zegt Rene van Rooij de dag na de winst. “Het was een totale verrassing”, blikt Jop Roeland van de Kapotte Kachels terug. “Vanmorgen hebben we Bossche bollen en champagne als ontbijt gekregen. Het is hier een zoete inval en de eerste pilskes zijn al gedronken”, zegt hij bij Dweilradio op Omroep Brabant.

De reacties na de winst stromen binnen. “Ik heb een ‘like-duim’”, zegt René van Rooij. “Ik zit iedereen te beantwoorden op WhatsApp. Op Facebook ben ik halverwege”, zegt hij lachend.