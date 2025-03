Metworstrennen van start • carnavalswagen gemaakt met AI

10.00

Al een beetje bijgekomen van het carnavalsweekend? Nou, hijs je dan maar weer in je pèkske en geniet volop van de vele optochten en evenementen verspreid over Brabant. We zijn onder meer bij de Metworstrennen in Boxmeer, de optocht in Kielegat (Breda) en Kruikenstad in Koor (Tilburg). Uiteraard draait het Fijnfisjenie Café op volle toeren en rijdt ons Buske van hot naar her om alle zotheid te verslaan mè deez daag.