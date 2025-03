Optocht in Kielegat in volle gang • prins in de huifkar

12.11

Het symbool van Dringersgat is te vroeg in brand gestoken. Normaalgesproken wordt het bouwwerk vol met attributen op carnavalsdinsdag in de fik gezet door de prins en jeugdprinses. Een grappenmaker stak het symbool zondag na de optocht in Gilze al in de fik.

Toch laten de Dringers zich de feestvreugde niet ontnemen. "Natuurlijk is het even balen, maar zoals echte Dringersgatse bouwers dat doen halen we de schouders op en gaan we door", schrijft bouwclub de Leuttappers op Facebook. Op de vraag hoe het kan dat het symbool te vroeg in brand stond, reageren zij: "Een dronkenmans actie! Maar inmiddels hebben we samen met de bouwers en sjouwers van het Dringersgat het symbool hersteld. Zo kunnen onze prins en jeugdprinses dinsdag tóch iets in de fik steken."