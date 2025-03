Straf als je niet meezingt • veel concurrentie bij optocht

15.30

Lamme Frans was vanmiddag de grote verrassing in Schorsbos (Schijndel). De carnavalsartiest sprong als verrassing uit een busje en besloot midden op straat een concert te geven. "Ik had goeie verhalen over Schorsbos gehoord en had nog wat tijd over", zegt Lamme Frans.

De carnavalsvierders die bezig waren met een kroegentocht hadden het niet zien aankomen, maar feesten even hard mee. "Wij waren al bier aan het bestellen in de volgende kroeg en toen werden we gebeld dat we terug moesten komen omdat er iets ging gebeuren. We zijn hier heel hard naar toe gefietst", lacht een vrouw. "Wat kan er nog fout gaan", vraagt een man zich af. "Goei weer, een biertje en Lamme Frans die er ineens stond."