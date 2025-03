112-nieuws: agressieveling vastgezet • crash auto in Elsendorp

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08.35 Geen treinen door aanvaring schip Een schip is vrijdagochtend op de rivier de Mark tegen de Markbrug in Zevenbergen gevaren. De spoorbrug is beschadigd. Hierdoor rijden er geen treinen op het traject Lage Zwaluwe en Roosendaal. Er rijden stopbussen tussen Lage Zwaluwe ,Oudenbosch, Zevenbergen en Roosendaal. Lees hier verder.

07.10 Agressieveling vastgezet Na openlijke geweldpleging in het centrum van Tilburg hebben agenten afgelopen nacht iemand vastgezet. Deze verdachte bleek behoorlijk onder invloed. Deze had een alcoholpromillage van 1,72. Foto: Instagram wijkagenten Reeshof

23.59 Crash auto in Elsendorp Een auto is gisteravond gecrasht op de Ripseweg bij Elsendorp. De auto raakte van de weg, reed een lantaarnpaal uit de grond en belandde ondersteboven op een fietspad naast de weg. Er was geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken. Foto: Addy Smits/persbureau Heitink De bestuurder kon zelf uit de auto komen en is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De auto is door een bergingsbedrijf getakeld. Hoe het mis kon gaan op de Ripseweg wordt onderzocht. Foto: Addy Smits/persbureau Heitink

22.50 Winkelwagentjes in brand Bij de Lidl-supermarkt aan de Stationsstraat in Rijen zijn gisteravond winkelwagentjes door brand beschadigd. Ze stonden onder een afdakje. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

22.42 Boetes tijdens politiecontrole in Tilburg Tijdens een politiecontrole in Tilburg-West is gisteravond een voertuig in beslag genomen. Iemand anders werd bekeurd vanwege het rijden zonder rijbewijs en twee mensen kregen een boete omdat ze hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden. Daarnaast werd iemand aangehouden vanwege alcohol achter het stuur.

