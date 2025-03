112-nieuws: politie rijdt achter joint rokende man • fietsster gewond

10.45

Een auto met twee kinderen is vrijdagochtend in het water beland bij de Sportlaan in Oss. Hun vader wilde rond tien over acht met de auto vertrekken, toen hij erachter kwam dat hij iets was vergeten. Hij besloot nog snel even naar binnen te gaan om het te halen, terwijl de kinderen in de auto bleven wachten.

Lees hier verder.