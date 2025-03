112-nieuws: veel files • geen treinen tussen Breda en Tilburg

16.12

Er is vanmiddag een ruiter gewond geraakt, nadat zijn paard uit was gegleden. Dit was iets over drie uur vanmiddag aan de Oirschotsebaan in Oisterwijk. Handhavers van de gemeente Oisterwijk, de politie en een ambulance schoten te hulp. De ruiter is voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis.