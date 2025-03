112-nieuws: winkelwagentjes in brand • politiecontrole in Tilburg

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

22.50 Winkelwagentjes in brand Bij de Lidl-supermarkt aan de Stationsstraat in Rijen zijn gisteravond winkelwagentjes door brand beschadigd. Ze stonden onder een afdakje. De politie gaat uit van brandstichting en doet onderzoek. Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink.

22.42 Boetes tijdens politiecontrole in Tilburg Tijdens een politiecontrole in Tilburg-West is gisteravond een voertuig in beslag genomen. Iemand anders werd bekeurd vanwege het rijden zonder rijbewijs en twee mensen kregen een boete omdat ze hun mobiele telefoon vasthielden tijdens het rijden. Daarnaast werd iemand aangehouden vanwege alcohol achter het stuur.

Foto: Instagram politie Leijdal