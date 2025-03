112-nieuws: auto vliegt over sloot • ernstig ongeluk met motorrijder

12.56

Aan de Boxtelseweg in Esch is een leegstaande schuur vanmiddag volledig uitgebrand. De weg ligt parallel aan de A2, waardoor de brand goed te zien was vanaf de snelweg. Het leverde geen problemen op voor verkeer. De brandweer van de regio's Den Bosch, Helvoirt, Boxtel en Vught was aanwezig. Er kwamen twee blusvoertuigen op de brand af.

De schuur die volledig is afgebrand, is zo'n twintig bij vijf meter groot. Naast deze schuur staat nog een kleiner schuurtje. Dit schuurtje raakte niet beschadigd door de brand in de grote schuur. Naast de schuur stond ooit een woonboerderij, die in 2018 volledig afbrandde door een blikseminslag.

