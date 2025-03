112-nieuws: protest bij gemeentehuis • brand bij tuincentrum

10.35

Aan de Albertlaan 4 in Sterksel is gisteravond een hennepkwekerij aangetroffen. Toen agenten de kwekerij aantroffen, stonden er geen hennepplanten binnen. De politie heeft de hele avond onderzoek gedaan, onder andere naar de stroombron die voor de hennepplantage is gebruikt. Enexis moest gaten graven in de weg en de grond met een graafmachine om de stroombron te vinden. Of dat gelukt is, is niet duidelijk. Een hennepkwekerij kan in verband met de veiligheid niet ontruimd worden voordat de stroombron is gevonden.