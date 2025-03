112-nieuws: Inbraak bij kringloop • jong gezin steelt fiets

15.00

Vorige week zaterdag is bij een speelboerderij in Oirschot een elektrische fiets gestolen. De vader van twee jonge kinderen stal de fiets terwijl de moeder met hun twee kinderen op de uitkijk stond. Dit alles is op camera's vastgelegd. De politie is stomverbaasd en bezorgd over de werkwijze van het jonge gezin en heeft melding gemaakt bij Veilig Thuis.

Lees hier meer.