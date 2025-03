112-nieuws: kat laat zich niet vangen • bosbrandje mogelijk aangestoken

19.01

Een brand heeft een stuk bos van ongeveer vijfhonderd vierkante meter in Schuttersbosch, een wijk met houten huizen in Eindhoven, in de as gelegd. Het vuur was rond kwart voor zes uitgebroken aan de Sporkenhoutlaan, op een steenworp van die woningen. Door de droogte grepen de vlammen snel om zich heen, buurtbewoners konden alleen in spanning de komst van de brandweer afwachten. Die kwam met twee bluswagens en had het vuur snel onder controle. Dat was nog voor halfzeven.

De brand is mogelijk aangestoken: vlak voor de brand waren knallen te horen en zouden er mensen zijn weg gerend. De politie onderzoekt de zaak. Afgelopen jaar waren er in de omgeving van de wijk en het knooppunt Leenderheide dat achter de wijk ligt meerdere kleine en ook grote bosbranden. Toen is er iemand uit Geldrop aangehouden.