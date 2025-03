112-nieuws: vrouw gewond door ontplofte accu • automobiliste over de kop

16.40

Een automobiliste is vanmiddag met haar auto ondersteboven in een sloot terecht gekomen in Gemert. Het ongeluk gebeurde in een flauwe bocht op de N605, ook wel bekend als de Noordom. Politie en ambulance kwamen naar het ongeval, net als de brandweer omdat de vrouw bekneld zou zitten. Dat bleek niet het geval. De vrouw raakte niet gewond. Hoe zij met haar auto in de sloot terecht is gekomen, is niet bekend.