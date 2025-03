112-nieuws: autobrand in Nistelrode • overval in Roosendaal

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

04.44 Arrestant overleden Op de binnenplaats van het politiebureau in Oss is afgelopen nacht een arrestant overleden. Hij werd na zijn aanhouding, vanwege een inbraak in Oss, naar het bureau gebracht. Daar werd de verdachte onwel. Agenten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Lees hier meer. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.

03.55 Autobrand Nistelrode Aan het Kerkveld in Nistelrode is afgelopen nacht een geparkeerde auto uitgebrand. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink. Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.