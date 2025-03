112-nieuws: feestvierders in bos • kind belt politie vanwege gezinsruzie

In dit liveblog houden we je zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09.59 Feestvierders in het bos Agenten van de politie Leijdal werden vanochtend gewaarschuwd dat er in een bos een soort alternatieve tent van zeil stond. De melder vertrouwde het niet. Er bleek 's nachts een feestje te hebben plaatsgevonden. Onder het zeil stond een geluidsinstallatie. Foto: Instagram politie Leijdal. De persoonsgegevens van de mensen zijn vastgelegd. Zij kregen de opdracht alles netjes op te ruimen en een volgende keer Staatsbosbeheer hiervan op de hoogte te brengen.

09.49 Gezinsruzie Agenten van de politie Leijdal werden vanochtend gewaarschuwd door een kind dat zijn vader en moeder ruzie hadden. Op dat moment dat zij aankwamen, was de vrouw al vertrokken. Volgens de kinderen ging het om fysiek en verbaal geweld. Dit zou vaker voorkomen. Volgens de vader was het slechts 'een simpele ruzie en niks meer'. Foto: Instagram politie Leijdal. De agenten leggen alles goed vast en maken een zorgmelding. Ze hebben de kinderen meegegeven dat ze een volgende keer weer meteen de politie moeten bellen. "Dan gaan we waar nodig doorpakken."

09.27 Loslopende hond gevonden in Tilburg Wijkagenten in het centrum van Tilburg vonden bij de schouwburg een loslopende hond. Ze vingen het dier op in het politiebureau. Inmiddels heeft de zoon van het baasje zich gemeld. Die was de hond al heel de ochtend kwijt. Hij komt de hond ophalen. Foto: Instagram wijkagenten Tilburg-centrum. De wijkagenten hameren erop dat het handig is om een huisdier te chippen - dat was hier overigens wel het geval - en op die chip ook de naam van het baasje en een telefoonnummer achter te laten.

08.35 Kat gered van dak Een kat is vanochtend van een van het dak van een huis aan de straat Tuin In Dongen gered. Hierbij werd een hoogwerker ingezet. Het baasje van de kat ging in het bakje mee omhoog en kon zo het dier snel pakken. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink. Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

08.17 Vrouw dreigt meisje iets aan te doen Agenten van de politie Leijdal werden vanochtend gewaarschuwd dat iemand tijdens een chat met de chatbot van zelfmoordpreventielijn 113 had geschreven haar nichtje, die bij haar verblijft, iets aan te willen doen. Foto: Instagram politie Leijdal. Agenten spoedden zich daar naartoe. Daar bleek het verhaal anders te zijn. Het nichtje is uit huis geplaatst en bij haar tante ondergebracht. De moeder van het meisje kan dit niet verkroppen en deed zich in de chat voor als de tante waar het meisje nu is. De agenten hebben alles goed vastgelegd voor de hulpverlening.

08.00 Zes autobranden op bedrijventerrein Op bedrijventerrein Vossenberg in Tilburg zijn zes auto's uitgebrand. Bij de auto's is illegaal zwaar vuurwerk gevonden dat niet is ontploft. Vanwege de vondst van deze Cobra 6 wordt rekening gehouden met brandstichting. Lees hier meer. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink. Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

07.24 Hardrijder (20) is rijbewijs kwijt Een 20-jarige automobilist uit Rotterdam moest vanochtend zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Hij werd betrapt terwijl hij met een snelheid van 191 kilometer per uur over de snelweg racete. Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

04.44 Arrestant overleden Op de binnenplaats van het politiebureau in Oss is afgelopen nacht een arrestant overleden. Hij werd na zijn aanhouding, vanwege een inbraak in Oss, naar het bureau gebracht. Daar werd de verdachte onwel. Agenten probeerden hem nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse. Lees hier meer. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink. Foto: Roland Heitink / Persbureau Heitink.

03.55 Autobrand Nistelrode Aan het Kerkveld in Nistelrode is afgelopen nacht een geparkeerde auto uitgebrand. Het vuur werd rond twee uur 's nachts ontdekt. De brandweer was snel aanwezig maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Hoe brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink. Foto: Addy Smits/Persbureau Heitink.