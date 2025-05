112-nieuws: Automobilist ramt geparkeerde bedrijfsbussen en gaat ervandoor • Brand verwoest schutting, poort en heg, vuur begon wellicht bij E-bike

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:55 Automobilist ramt geparkeerde bedrijfsbussen en gaat ervandoor Een automobilist heeft zondagavond twee geparkeerde bedrijfsbussen geramd. Dit gebeurde rond kwart voor elf aan de Helvoirtseweg in Vught, vlakbij de Nieuwe Heikantstraat. Lees verder Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink