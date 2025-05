112-nieuws: Twee tieners (15 en 18) ernstig gewond door aanrijding, auto reed door rood • Auto en bestelbusje botsen op kruising, crash eindigt in een tuin

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

09:34 Twee tieners (15 en 18) ernstig gewond door aanrijding, auto reed door rood Twee tieners van 15 en 18 jaar zijn vrijdagmiddag zwaargewond geraakt doordat ze geschept werden door een auto op de Ringbaan-Zuid in Tilburg. De bestuurder van de auto (21) reed door rood en is aangehouden. Lees verder Archieffoto

08:42 Auto en bestelbusje botsen op kruising, crash eindigt in een tuin Een auto en een bestelbusje zijn zaterdagochtend op de kruising van de Sluisweg en de Schouwslootweg in Waalwijk hard op elkaar gebotst. Beide bestuurders raakten gewond. De auto reed door de crash een bord uit de grond, vloog uiteindelijk de tuin van een bedrijf in en kwam tot stilstand op een aantal sierstenen. Beide voertuigen zijn zwaar beschadigd. Lees verder De twee zwaar gehavende voertuigen na de crash (Foto: Erik Haverhals/ Persbureau Heitink.)

08:41 Natuurbrand laait weer op, temperatuur in grond meer dan 200 graden De natuurbrand die vrijdag uitbrak aan de Van Tienhovenlaan in Oisterwijk is zaterdagochtend weer opgelaaid. Een wandelaar zag rook uit de Oisterwijkse bossen komen en waarschuwde de brandweer. Lees verder Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

07:43 Opnieuw botst auto op een pijlwagen, nu is het raak op de A58 Een auto is zaterdagochtend op een pijlwagen gebotst op de A58 bij Tilburg. Het is al de tweede keer in een week tijd dat zoiets gebeurt. Zondagnacht was het al raak op de A65, ook bij Tilburg. Lees verder Foto: Instagram politie Groene Beemden.

06:38 Auto botst achterop vrachtwagen, bestuurder raakt gewond Een auto is vrijdagnacht achterop een vrachtwagen gebotst op de A50 bij Veghel. Dat gebeurde rond drie uur. De bestuurder van de wagen raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Lees verder Foto: Instagram weginspeceur Robert.

06:22 Hardleerse automobilist moet auto inleveren Een automobilist heeft vrijdagnacht zijn auto moeten inleveren bij de verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant. Die betrapte hem voor de derde keer op autorijden, terwijl de man geen rijbewijs heeft. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

06:15 Aanrijding verkeerslicht, bestuurder gaat ervandoor Een verkeerslicht langs de N65 bij Vught is vrijdagnacht omvergereden bij een aanrijding. De veroorzaker ging er daarna vandoor. Lees verder Foto: X/Weginspecteur Robert.

06:07 Ruit vernield, politie zoekt verdachte Bewoners van de straat Duinendaal in Boxtel werden rond een uur 's nachts wakker van iemand die een ruit vernielde. Ze waarschuwden de politie. Lees verder Foto: Instagram politie digitaal Meierij.