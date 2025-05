Huldiging PSV: Stadhuisplein is dicht • pers noemt kampioenschap PSV zegen

10.36

'PSV als kampioen van de Eredivisie is een zegen', schrijft journalist Valentijn Driessen in zijn column voor De Telegraaf. "Dit is het bewijs dat je niet eenmaal, maar zelfs tweemaal achtereen de landstitel kan pakken als je kiest voor de Hollandse School. PSV-trainer Peter Bosz verdient daarvoor alle credits, want hij heeft zich gedurende het seizoen nimmer laten verleiden zijn offensieve dominante voetbalfilosofie over de reling te gooien. Uiteindelijk heeft het voetbal gewonnen in Nederland."