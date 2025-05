Liveblog PSV : volg het feest via Omroep Brabant • extra treinen ingezet

Eindhoven maakt zich op voor de huldiging van de voetballers van PSV vanmiddag. Zondag kroonde de ploeg van coach Peter Bosz zich voor de 26e keer tot landskampioen, na een 3-1 zege op Sparta Rotterdam. In dit liveblog houden we je op de hoogte van alle festiviteiten in de Eindhovense binnenstad.

Redactie Geschreven door

08.30 - Lof voor PSV en Peter Bosz in de kranten

De Volkskrant vergelijkt het kampioenschap van PSV als een boottocht op een woelige zee. "De ploeg moest vooral na de winterstop golven van tegenslag en windvlagen van kritiek doorstaan om op de laatste speeldag toch veilig de haven te halen. Zeeziek of niet: na een krankzinnig verlopen competitie stak aanvoerder Luuk de Jong zondag de schaal in de lucht en prolongeerde de titel." De krant looft de rol van coach Peter Bosz. "Hij hield gedurende het hele seizoen vast aan zijn eigen koers." Het ED betitelt de nieuwe landstitel van PSV als voetbalwonder. De krant wijst Ivan Perisic, Malik Tillman, Noa Lang en Mauro Júnior aan als de vier beste voetballers van dit seizoen. "Maanden van chagrijn zijn ineens afgeschud. Directie, trainersstaf en spelersgroep waren eind maart nog doodziek van het verloop van deze jaargang in de Eredivisie. Het is onwaarschijnlijk, onvoorstelbaar, ongelooflijk, waanzinnig, bizar en bezopen tegelijk dat PSV nog kampioen is geworden." Ook De Telegraaf is lovend, maar blijft kritisch. "Los van de triomf op Het Kasteel vereist de monumentale ineenstorting van PSV in de eerste twee maanden van dit kalenderjaar een grondige en keiharde evaluatie."

08.00 - Extra en langere treinen

De NS zet extra en langere treinen in vanwege de huldiging van PSV. Er worden vooral in de avond meer Sprinters ingezet. Normaal gesproken rijden tussen Eindhoven en Deurne en tussen Eindhoven en Weert na negen uur elk uur Sprinters, maar tot maandagavond elf uur ieder halfuur. Er worden tienduizenden supporters in de binnenstad van Eindhoven verwacht. 07.30 - Volg het feest bij Omroep Brabant

Volg vanaf vier uur vanmiddag de rit van de PSV'ers op de platte kar live op Omroep Brabant. Om halfzeven 's avonds begint de huldiging op het Stadhuisplein. Het kampioensfeest is te volgen via de website van Omroep Brabant, de app, Facebook, radio, de gratis streamingsdienst Brabant+ en op tv. De tv-uitzending wordt gepresenteerd door Sven de Laet en oud-PSV'er Björn van der Doelen. 07.00 - Onrustige momenten tijdens terugkomst PSV'ers

De terugkomst van de PSV'ers bij het Philips Stadion, na de wedstrijd tegen Sparta, verliep gisteravond onrustig. De ME voerde flinke charges uit en er werd door relschoppers met van alles gegooid, zoals stenen, vuurwerk en zelfs statafels.

Na korte tijd keerde de rust terug en konden goedwillende fans de spelers, die verschenen achter de ramen van het stadion, toch nog even toejuichen.

Voor de ongeregeldheden uitbraken was de sfeer in Eindhoven meer dan uitstekend. De PSV-fans genoten van het mooie weer, het samenzijn en de nieuwe landstitel voor 'hun' club. Lees hier ons liveblog van gisteren terug

Het was erg druk in de stad, onder meer op het Stratumseind.

00.00 - Samenvatting van de kampioensrace

Het voetbalseizoen 2024-2025 was een ware rollercoaster. In de winterstop leek PSV nog probleemloos af te stevenen op een nieuw landskampioenschap. Een voorsprong van negen punten op naaste concurrent Ajax veranderde echter in negen punten achterstand. Uiteindelijk kwam alles toch goed.