112-nieuws: Geparkeerde auto vliegt in brand • Naakte man ligt op straat, overgebracht naar ziekenhuis

In dit liveblog houden we je deze donderdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

07:37 Geparkeerde auto vliegt in brand Een auto is donderdagochtend rond vijf uur in brand gevlogen in Etten-Leur. De auto stond geparkeerd aan de Kouwelaarsbrand. De brandweer was er snel bij maar kon niet voorkomen dat de binnenkant van de auto compleet verloren ging. Lees verder Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

06:32 Naakte man ligt op straat, overgebracht naar ziekenhuis In het centrum van Tilburg heeft de politie in de nacht van woensdag op donderdag een naakte man van straat gehaald. Hij bleek onder invloed van drugs. Het ging niet goed met de man en hij is met spoed meegenomen naar het ziekenhuis. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp