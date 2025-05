112-nieuws: Gewond paard loopt over N284 • Meerdere auto's beschadigd bij ongeluk op N69

In dit liveblog houden we je deze vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

07:11 Gewond paard loopt over N284 Agenten hebben donderdagnacht een paard van de N284 gehaald. Het dier liep daar in zijn eentje over de weg. Lees verder Foto: Instagram politie Eersel-De Kempen.

05:43 Meerdere auto's beschadigd bij ongeluk op N69 Bij een ongeluk op de N69 bij Dommelen, waarbij onder meer een vrachtwagen betrokken was, raakten donderdagavond meerdere auto's beschadigd. De vrachtwagen verloor lading. Daarop werd de weg in beide richtingen afgesloten. Lees verder Foto: Instagram weginspecteur Jeroen.