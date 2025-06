D-day voor Willem II: spanning stijgt • spelers Telstar op weg naar Tilburg

11.54

Maar ook in Tilburg is men klaar voor de wedstrijd van het jaar. Het vertrouwen is er bij de Tilburgers, zo bleek na afloop van de wedstrijd in Velsen. Al was er toen ook meteen het besef dat er een zware opdracht wacht. "Wij moeten gebruik gaan maken van onze twaalfde man", zei trainer Kristof Aelbrecht donderdag na het 2-2 gelijkspel.

Ook verdediger Tommy St.Jago was na de heenwedstrijd vol vertrouwen. "Komende zondag gaat het spoken in ons stadion. Op onze eigen grasmat en met de steun van de supporters gaan we het Telstar heel moeilijk maken", gaf hij aan.