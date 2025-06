Supporters Willem II zagen degradatie aankomen, spelers vol ongeloof

22.06

De Willem II-supporters die na staan te praten net buiten het stadion zijn niet verrast met de degradatie van hun club. "Ik voel berusting. Het komt niet uit de lucht vallen als we naar het hele seizoen kijken en het moest wel heel erg uit de tenen komen als ze het voor elkaar zouden krijgen", zegt een supporter. "Telstar heeft het eigenlijk wel verdiend", sluit een andere supporter aan. "Het is om te janken, maar dat betekent niet dat je dat moet doen. Ik ben in mijn supporters carrière al zeven keer gedegradeerd. Het voordeel van degraderen, is dat we volgend seizoen weer kampioen worden", lacht hij.

"Ik had nog een beetje hoop na de halve finale, maar na vandaag is het jammer", zegt een andere supporter. "Het voordeel is dat we volgend jaar weer wedstrijden gaan winnen. Volgend jaar staan we met z'n allen op de Heuvel voor het kampioensfeest en over twee jaar zijn we terug in de Eredivisie", denkt hij. Een andere supporter vraagt zich of er niet eerst een goede basis gelegd moet worden met nieuwe spelers. "Dan maar drie jaar in de Keuken Kampioen Divisie, maar dan kom je wel goed terug", zegt ze. Van de degradatie van haar club schrikt ze niet. "Telstar was gewoon veel beter. Zij hebben het verdiend en wij niet. Helaas, want het doet wel pijn", sluit ze af.