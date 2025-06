112-nieuws: Bewusteloze fatbiker gevonden naast fietspad • Handhavers zoeken hond die verdween in bos

In dit liveblog houden we je deze zondag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

08:52 Bewusteloze fatbiker gevonden naast fietspad Een gewonde fatbiker is zondagochtend door een voorbijganger gevonden op een fietspad naast de Valkenswaardseweg in Leende. Hij was bewusteloos. Lees verder Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

06:01 Handhavers zoeken hond die verdween in bos Handhavers in Rucphen zijn op zoek naar een hond die sinds zaterdagmiddag is vermist. De hond verdween rond drie uur in de Rucphense bossen. Lees verder Foto: Instagram handhaving Rucphen.