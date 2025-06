112-nieuws: Bijzondere vondst in bos: nepborsten en softdrugs • Bosbrand legt deel van mountainbikeroute in de as

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

09:36 Bijzondere vondst in bos: nepborsten en softdrugs De jeugdagenten van Langstraat vonden zaterdagochtend wat bijzondere voorwerpen in een bos naast recreatiegebied 't Lido in Waalwijk. Daar slingerden nepborsten, een jurk, hakken, een pruik en softdrugs rond in het bos. Lees verder Foto: Instagram / Jeugdagenten Langstraat

09:13 Bosbrand legt deel van mountainbikeroute in de as Een beginnende bosbrand aan de Straakvense Heideweg is zaterdagochtend door de brandweer geblust. Een gebied van vijftien bij vijftien meter is verbrand. Lees verder Foto: Harrie Grijseels / Persbureau Heitink

06:43 Auto crasht en eindigt ondersteboven Een auto is vrijdagnacht gecrasht op de Huijbergsebaan in Bergen op Zoom. De auto kwam ondersteboven tot stilstand. Lees verder Foto: Instagram jeugdagenten Bergen op Zoom.

06:35 Martkplaats-deal loopt uit de hand, politie achtervolgt koper Een automobilist werd vrijdagavond aangehouden bij Heerle na een politieachtervolging met meerdere eenheden. Een man had doorgegeven dat de bestuurder er in Bergen op Zoom vandoor was gegaan met zijn auto. Maar toen de achtervolgde automobilist werd gestopt, bleek het verhaal heel anders te liggen. Lees verder Foto: Instagram politie Roosendaal.

06:07 Auto botst op taxi, bestuurder aangehouden Een automobilist is vrijdagavond, vlak voor middernacht, met zijn auto tegen een taxi gebotst op de Haagweg in Breda. Het ging mis toen de automobilist wilde afslaan richting de Rijnstraat. Lees verder Foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink.

06:02 Auto door brand verwoest, politie vermoedt brandstichting Een auto is vrijdagnacht door brand verwoest aan de Verlengde Torenstraat in Oss. Het vuur werd rond halfeen 's nachts ontdekt. Lees verder Foto: Lucas Lammers / Persbureau Heitink.