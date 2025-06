112-nieuws: Slingerende vrachtwagen raakt auto op A67 en rijdt door • Brand in gebouw veevoederfabriek, vuur lastig te bestrijden

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

05:43 Slingerende vrachtwagen raakt auto op A67 en rijdt door Een vrachtwagen en een auto kwamen zondagnacht met elkaar in botsing op de A67 bij Lierop. Dit gebeurde op de weg van Venlo naar Eindhoven, vlakbij tankstation Oeijenbraak. Lees verder Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.