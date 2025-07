Tien plekken op 'overlastlijst': 'Je ziet ze dealen voor m'n deur'

Drugs, straatintimidatie, vuurwerk of jongerenoverlast: Breda gaat tien hotspots aanpakken. De gemeente heeft een zogeheten overlastlijst gepresenteerd. Handhavers gaan op die plekken extra surveilleren. "Dat is hoognodig", verzucht een 51-jarige bewoner van de 'hotspot' Brabantplein.

Het Brabantplein heeft de twijfelachtige eer: een nieuwe plek op de lijst. "Het is hier echt veel slechter geworden. Ik woon hier al vijftig jaar", vult een 78-jarige vrouw aan. Het zit haar behoorlijk hoog. De twee willen anoniem blijven, uit angst. "Straks staan ze bij mij voor de deur."

Meldingen van bewoners, politiegegevens en signalen van handhavers: de gemeente heeft een bulk aan gegevens aan elkaar geknoopt. Daar zijn de tien plekken uitgekomen, vooral in het centrum. De bekendste plek is het station van Breda met het aangrenzende Park Valkenberg.

De tien hotspots (in willekeurige volgorde)

Brandstichting

Ook valt op: het Monseigneur Nolensplein. Die plek kwam de laatste tijd vaker in het nieuws. Bewoners klaagden al langer over intimidatie, brandstichting en vernielingen. De gemeente nam verschillende keren maatregelen, zoals het plaatsen van een tijdelijke camera, intensieve surveillance en extra inzet van jongerenwerk. Er kwam zelfs een samenscholingsverbod.

Anderhalf jaar geleden presenteerde de gemeente ook al tien hotspots. Het stationsgebied en het Monseigneur Nolensplein stonden toen ook al op de lijst. Daar is het gevoel van veiligheid niet voldoende verbeterd.

Vuurwerkbom

Acht plekken zijn wél nieuw. Zo ook de Tielrodestraat en omgeving in het noorden van Breda. "Grote groepen jongeren hangen hier rond bij school. Ze lopen hier te schreeuwen. Sommige ouderen durven niet meer naar buiten", vertelt de 53-jarige Cor. "Ook proberen jongeren op fatbikes mensen aan te rijden."

In Cor zijn buurt staat een enorme camerapaal. "Daar was pas nog een explosie", vertelt hij. Bij de ontploffing van een vuurwerkbom aan de naastgelegen Nederbrakelstraat is vorige week donderdag iemand gewond geraakt. Een voordeur raakte beschadigd door de knal. "Ik zie hier nooit een boa. Extra controles, dat zou kunnen helpen."